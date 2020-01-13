2020-01-13T18:01:28+03:00
Общество

В Тамбове объявили войну никотиновым смесям, жвачке и леденцам

Из продажи изъяли 460 единиц такой продукции
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовской области начали активно бороться с никотиносодержащей продукцией, которая получила широкое распространение по всей стране. Торговля насваем и снюсом (сосательным табаком) запрещена в России еще с 2013 года, однако недобросовестные продавцы, пользуясь лазейкой в законе, который не регламентирует оборот никотиносодержащей продукции, в составе которой нет табака, беспрепятственно торгуют им. Причем зачастую смеси замаскированы под леденцы, карамель или жевательную резинку. Вместе с тем, одна конфета содержит в себе количество никотина равное одномоментно выкуренной пачке сигарет, что наносит сильный удар по здоровью человека, особенно ребенка или подростка.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека был издан специальный приказ об усилении надзора за реализацией такой продукции. В Тамбовской области прошли проверки в отношении 1228 предприятий розничной торговли и общественного питания. Как отметила начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Любовь Егорова, по способу применения (жевание, рассасывание) и форме выпуска данная продукция относится к пищевой, поэтому требования к ее продаже предъявляется особые: производство по техническому регламенту и обязательная оценка соответствия ему. На основании этих требований и проводились проверки. В результате из оборота изъяли больше 460 единиц никотинсодержащей табачной продукции на сумму более 136 тысяч рублей. По результатам мероприятий возбуждено 11 административных дел, на всю продукцию наложили арест.

Оптовые предприятия торговли, производители, импортеры никотинсодержащей продукции на территории Тамбовской области отсутствуют. Было выявлено три поставщика: в Тамбове и рабочем поселке Инжавино, а также Московской области. Однако фактически данные предприятия по указанным адресам не существуют.

В основном реализуется такая продукция в мелких торговых объектах (павильоны, ларьки, точки в торговых центрах). При их проверке ни один из индивидуальных предпринимателей не смог предоставить какие-либо сопроводительные документы на находящиеся в продаже жевательные никотиновые смеси.

Внеплановые проверки предприятий будут проводиться на регулярной основе.

- В Управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области открыта «горячая линия», - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - По телефону 8(4752)48-03-82 можно сообщить о местах продажи никотинсодержащей продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове объявили войну никотиновым смесям, жвачке и леденцам
Тамбовские полицейские поймали мошенников, которые «развели» 77-летнюю женщину на деньги
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Тамбовской сетевой компании, которая занимается вывозом мусора
В Мичуринске и Рассказово определили места для купания на Крещение
В Тамбове администратор магазина украл около 250 тысяч рублей выручки
Тамбовчанина приговорили к 13 годам колонии за убийство и незаконный оборот наркотиков
В Моршанске внук ограбил родную бабушку
Тамбовчане нашли в снегу гранату
Котовчанина осудили за распространение экстремистских аудиозаписей и видео
Тамбовчанин напал с ножом на сожителя бывшей жены
Тамбовский супермаркет оштрафовали на 100 тысяч рублей
В тамбовском техническом университете выберут самую красивую студентку
52-летний тамбовчанин попал под колеса авто, вылетевшего на встречку
Полицейские установили личность водителя и лыжника, которые устроили катание на улицах Тамбова
«Бессмертный что ли?!»: тамбовчанин прокатился по городу на лыжах, привязавшись тросом к авто
Более 70,5 тысяч тамбовчан побывали в театре на новогодних праздниках
В ФК «Тамбов» вернулся тренер Калью Корстин
На Тамбовщине появятся центры правовой грамотности
На севере Тамбова отключат свет