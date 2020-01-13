В Тамбове объявили войну никотиновым смесям, жвачке и леденцам

13 Янв. 2020 2020-01-13T18:01:28+03:00

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В Тамбовской области начали активно бороться с никотиносодержащей продукцией, которая получила широкое распространение по всей стране. Торговля насваем и снюсом (сосательным табаком) запрещена в России еще с 2013 года, однако недобросовестные продавцы, пользуясь лазейкой в законе, который не регламентирует оборот никотиносодержащей продукции, в составе которой нет табака, беспрепятственно торгуют им. Причем зачастую смеси замаскированы под леденцы, карамель или жевательную резинку. Вместе с тем, одна конфета содержит в себе количество никотина равное одномоментно выкуренной пачке сигарет, что наносит сильный удар по здоровью человека, особенно ребенка или подростка.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека был издан специальный приказ об усилении надзора за реализацией такой продукции. В Тамбовской области прошли проверки в отношении 1228 предприятий розничной торговли и общественного питания. Как отметила начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Любовь Егорова, по способу применения (жевание, рассасывание) и форме выпуска данная продукция относится к пищевой, поэтому требования к ее продаже предъявляется особые: производство по техническому регламенту и обязательная оценка соответствия ему. На основании этих требований и проводились проверки. В результате из оборота изъяли больше 460 единиц никотинсодержащей табачной продукции на сумму более 136 тысяч рублей. По результатам мероприятий возбуждено 11 административных дел, на всю продукцию наложили арест.

Оптовые предприятия торговли, производители, импортеры никотинсодержащей продукции на территории Тамбовской области отсутствуют. Было выявлено три поставщика: в Тамбове и рабочем поселке Инжавино, а также Московской области. Однако фактически данные предприятия по указанным адресам не существуют.

В основном реализуется такая продукция в мелких торговых объектах (павильоны, ларьки, точки в торговых центрах). При их проверке ни один из индивидуальных предпринимателей не смог предоставить какие-либо сопроводительные документы на находящиеся в продаже жевательные никотиновые смеси.

Внеплановые проверки предприятий будут проводиться на регулярной основе.

- В Управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области открыта «горячая линия», - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - По телефону 8(4752)48-03-82 можно сообщить о местах продажи никотинсодержащей продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU