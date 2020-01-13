В Мичуринске и Рассказово определили места для купания на Крещение

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:29:58+03:00

Всего в этих городах оборудуют три места

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С 18 на 19 января жители Тамбовской области примут участие в Крещенских купаниях. На сегодняшний день с метами, где будет проводиться обряд, определились в городах Мичуринске и Рассказово. По данным администрации наукограда, купание здесь пройдет в районе спасательной станции города на Детском пляже.

- В официально оборудованном месте будут приняты все меры, чтобы мероприятие прошло организованно и безопасно, - сообщают в мэрии Мичуринска. - Время купания с 23 часов 18 января до 2 часов 19 января. В это время будет организовано движение пассажирского транспорта из микрорайонов города до Питомника. Транспорт будет курсировать с 22 часов до 3 часов с разницей в 15 минут.

В городе Рассказово для традиционного купания определены два места: на реке Лесной Тамбов городской пляж «Чибизовка» и на пруду «Круча».

- Купание на всех реках и водоемах на территории города, кроме отведенных, запрещено, - напоминают в администрации города Рассказово.

ИСТОЧНИК KP.RU