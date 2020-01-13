2020-01-13T16:29:58+03:00
Общество

В Мичуринске и Рассказово определили места для купания на Крещение

Всего в этих городах оборудуют три места
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Крещение состоится с 18 на 19 январяКрещение состоится с 18 на 19 января
Изменить размер текста:

С 18 на 19 января жители Тамбовской области примут участие в Крещенских купаниях. На сегодняшний день с метами, где будет проводиться обряд, определились в городах Мичуринске и Рассказово. По данным администрации наукограда, купание здесь пройдет в районе спасательной станции города на Детском пляже.

- В официально оборудованном месте будут приняты все меры, чтобы мероприятие прошло организованно и безопасно, - сообщают в мэрии Мичуринска. - Время купания с 23 часов 18 января до 2 часов 19 января. В это время будет организовано движение пассажирского транспорта из микрорайонов города до Питомника. Транспорт будет курсировать с 22 часов до 3 часов с разницей в 15 минут.

В городе Рассказово для традиционного купания определены два места: на реке Лесной Тамбов городской пляж «Чибизовка» и на пруду «Круча».

- Купание на всех реках и водоемах на территории города, кроме отведенных, запрещено, - напоминают в администрации города Рассказово.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове объявили войну никотиновым смесям, жвачке и леденцам
Тамбовские полицейские поймали мошенников, которые «развели» 77-летнюю женщину на деньги
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Тамбовской сетевой компании, которая занимается вывозом мусора
В Мичуринске и Рассказово определили места для купания на Крещение
В Тамбове администратор магазина украл около 250 тысяч рублей выручки
Тамбовчанина приговорили к 13 годам колонии за убийство и незаконный оборот наркотиков
В Моршанске внук ограбил родную бабушку
Тамбовчане нашли в снегу гранату
Котовчанина осудили за распространение экстремистских аудиозаписей и видео
Тамбовчанин напал с ножом на сожителя бывшей жены
Тамбовский супермаркет оштрафовали на 100 тысяч рублей
В тамбовском техническом университете выберут самую красивую студентку
52-летний тамбовчанин попал под колеса авто, вылетевшего на встречку
Полицейские установили личность водителя и лыжника, которые устроили катание на улицах Тамбова
«Бессмертный что ли?!»: тамбовчанин прокатился по городу на лыжах, привязавшись тросом к авто
Более 70,5 тысяч тамбовчан побывали в театре на новогодних праздниках
В ФК «Тамбов» вернулся тренер Калью Корстин
На Тамбовщине появятся центры правовой грамотности
На севере Тамбова отключат свет