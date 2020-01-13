Тамбовские полицейские поймали мошенников, которые «развели» 77-летнюю женщину на деньги

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:51:36+03:00

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В Моршанском районе сотрудники полиции раскрыли мошенничество в отношении местной жительницы. Двое мужчин позвонили 77-летней женщине и представились сотрудниками солидной фирмы. Злоумышленники выяснили, что ранее пенсионерка заказывала БАДы для того, чтобы поправить здоровье.

Аферисты убедили пенсионерку в том, что БАДы, оказались некачественными и за это ей полагается крупная денежная компенсация. Чтобы получить деньги, они уговорили женщину уплатить подоходный налог и другие издержки.

Пенсионерка поверила мошенникам и перевела на неизвестный счет 45 000 рублей. Получив желаемое, злоумышленники перестали выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Стражи порядка установили номера телефонов, с которых звонили мошенники и выяснили, на кого они зарегистрированы. В ходе розыска при проведении оперативных мероприятий были задержаны 37-летний и 30-летний мужчины.

- Как оказалось, всю похищенную сумму они успели потратить на себя. Теперь данным гражданам придется возместить похищенные средства из своего кармана. В настоящее время проверяется их причастность к аналогичным преступлениям. Ведется документирование преступной деятельности задержанных, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU