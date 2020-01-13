Тамбовчане нашли в снегу гранату
Подозрительный предмет был обследован взрывотехниками Росгвардии
Граната оказалась не настоящей
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В Тамбове на улице Сергеева-Ценского рядом с домом № 100 местные жители нашли в снегу гранату. На место прибыли специалисты инженерно-технического отдела Росгвардии, которые оцепили и обследовали территорию.
Взрывотехники установили, что это был муляж ручной гранаты Ф-1 без заряда взрывчатого вещества.
- По окончании работ росгвардейцы передали находку сотрудникам полиции, - сообщили в региональном управлении вневедомственной охраны.
Фото: региональное управление вневедомственной охраны
ИСТОЧНИК KP.RU