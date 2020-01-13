2020-01-13T14:02:33+03:00
Общество

Тамбовчане нашли в снегу гранату

Подозрительный предмет был обследован взрывотехниками Росгвардии
Ксения АЛЕШИНА
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Граната оказалась не настоящейГраната оказалась не настоящей
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В Тамбове на улице Сергеева-Ценского рядом с домом № 100 местные жители нашли в снегу гранату. На место прибыли специалисты инженерно-технического отдела Росгвардии, которые оцепили и обследовали территорию.

Взрывотехники установили, что это был муляж ручной гранаты Ф-1 без заряда взрывчатого вещества.

- По окончании работ росгвардейцы передали находку сотрудникам полиции, - сообщили в региональном управлении вневедомственной охраны.

Фото: региональное управление вневедомственной охраны

ИСТОЧНИК KP.RU

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