В Тамбове администратор магазина украл около 250 тысяч рублей выручки

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:44:10+03:00

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Тамбовские полицейские раскрыли кражу, которая была совершена в конце 2019 года. Утром, 29 декабря, директор магазина на улице Астраханской пришел на работу и обнаружил отсутствие выручки в металлическом ящике-сейфе. После инвентаризации стало понятно, что пропало 245 000 рублей.

Как оказалось, доступ в комнату, где хранились деньги, имели только два человека. Один из них — 26-летний администратор магазина попал под подозрение полицейских. Им удалось найти и задержать вора. Установлено, что часть похищенной суммы молодой человек перевел себе на банковскую карту.

- Виновный признал свою вину и ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU