Тамбовчанин напал с ножом на сожителя бывшей жены

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:38:57+03:00

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В Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство".

По версии следствия, 11 января текущего года, подозреваемый около одного из магазинов на Красноармейской площади города Тамбова во время конфликта с 28-летний мужчиной, с которым теперь сожительствует его бывшая гражданская жена, ударил его ножом в грудь. Очевидцам удалось оттащить от жертвы разъяренного мужчину. Потерпевшего доставили в больницу с проникающим колото-резаным ранением. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив.

- В настоящее время злоумышленник задержан, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU