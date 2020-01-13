2020-01-13T14:23:14+03:00
Происшествия

В Моршанске внук ограбил родную бабушку

Мужчина похитил 50 тысяч рублей у пожилой родственницы
Ксения АЛЕШИНА
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В Моршанске 88-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Пенсионерка рассказала, что из ее дома пропали сбережения. В итоге полицейские выяснили, что преступление совершил внук пожилой женщины.

Как оказалось, безработный, ранее судимый 38-летний мужчина, пробрался в дом родной бабушки, разбив окно. Оттуда он похитил 50 тысяч рублей.

- В отношении данного лица ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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