Котовчанина осудили за распространение экстремистских аудиозаписей и видео

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:21:03+03:00

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В Котовске прокуратура во время проверки информации, поступившей из регионального УФСБ, установила, что местный житель разместил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» три аудиозаписи и видео, официально признанные экстремистскими.

Согласно действующему законодательству, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность.

- Прокуратура возбудила в отношении правонарушителя производство по делу об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ «Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный Федеральный список экстремистских материалов», по результатам рассмотрения которого он привлечен к административной ответственности в виде штрафа, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU