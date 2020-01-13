Котовчанина осудили за распространение экстремистских аудиозаписей и видео
В Котовске прокуратура во время проверки информации, поступившей из регионального УФСБ, установила, что местный житель разместил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» три аудиозаписи и видео, официально признанные экстремистскими.
Согласно действующему законодательству, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность.
- Прокуратура возбудила в отношении правонарушителя производство по делу об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ «Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный Федеральный список экстремистских материалов», по результатам рассмотрения которого он привлечен к административной ответственности в виде штрафа, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU