2020-01-13T11:41:41+03:00
Общество

Тамбовский супермаркет оштрафовали на 100 тысяч рублей

Мясная продукция в двух филиалах «Бегемота» не прошла проверку Россельхознадзора
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Супермаркет «Бегемот» заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей. Во время проверки в январе прошлого года в магазине Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило нарушения ветеринарных требований при хранении и реализации мясной продукции.

- Специалистами Управления было осмотрено два филиала супермаркета. В каждом из них установлены нарушения хранения пищевой продукции (отсутствие маркировки) и реализация мяса без достоверной информации о дате выработки, с повреждением целостности вакуумной упаковки, а также без учета контроля условий хранения. Соответственно, подтвердить безопасность в ветеринарно-санитарном отношении реализуемой мясной продукции невозможно, - сообщает Россельхознадзор.

Управление выдало ООО «Бегемот» предписание об устранении выявленных нарушений и составило соответствующий протокол. В феврале прошлого года ведомством было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности юридического лица, предусмотренной ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ и назначен административный штраф. Однако руководство супермаркета с таким решением не согласилось и обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о признании незаконным предписания Управления Россельхознадзора.

- В ноябре 2019 года суд признал юридическое лицо виновным и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Постановление по делу об административном правонарушении в законную силу не вступило, юридическое лицо не согласившись с решением, вновь обратилось в суд, - добавили в Управлении Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове администратор магазина украл около 250 тысяч рублей выручки
Тамбовчанина приговорили к 13 годам колонии за убийство и незаконный оборот наркотиков
В Моршанске внук ограбил родную бабушку
Тамбовчане нашли в снегу гранату
Котовчанина осудили за распространение экстремистских аудиозаписей и видео
Тамбовчанин напал с ножом на сожителя бывшей жены
Тамбовский супермаркет оштрафовали на 100 тысяч рублей
В тамбовском техническом университете выберут самую красивую студентку
52-летний тамбовчанин попал под колеса авто, вылетевшего на встречку
Полицейские установили личность водителя и лыжника, которые устроили катание на улицах Тамбова
«Бессмертный что ли?!»: тамбовчанин прокатился по городу на лыжах, привязавшись тросом к авто
Более 70,5 тысяч тамбовчан побывали в театре на новогодних праздниках
В ФК «Тамбов» вернулся тренер Калью Корстин
На Тамбовщине появятся центры правовой грамотности
На севере Тамбова отключат свет