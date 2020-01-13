Тамбовский супермаркет оштрафовали на 100 тысяч рублей

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:41:41+03:00

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Супермаркет «Бегемот» заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей. Во время проверки в январе прошлого года в магазине Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило нарушения ветеринарных требований при хранении и реализации мясной продукции.

- Специалистами Управления было осмотрено два филиала супермаркета. В каждом из них установлены нарушения хранения пищевой продукции (отсутствие маркировки) и реализация мяса без достоверной информации о дате выработки, с повреждением целостности вакуумной упаковки, а также без учета контроля условий хранения. Соответственно, подтвердить безопасность в ветеринарно-санитарном отношении реализуемой мясной продукции невозможно, - сообщает Россельхознадзор.

Управление выдало ООО «Бегемот» предписание об устранении выявленных нарушений и составило соответствующий протокол. В феврале прошлого года ведомством было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности юридического лица, предусмотренной ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ и назначен административный штраф. Однако руководство супермаркета с таким решением не согласилось и обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о признании незаконным предписания Управления Россельхознадзора.

- В ноябре 2019 года суд признал юридическое лицо виновным и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Постановление по делу об административном правонарушении в законную силу не вступило, юридическое лицо не согласившись с решением, вновь обратилось в суд, - добавили в Управлении Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU