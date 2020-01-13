52-летний тамбовчанин попал под колеса авто, вылетевшего на встречку
Пострадавшего пешехода на месте осмотрели врачи
Госпитализация пешеходу не потребоваласьФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал 52-летний мужчина, произошла 11 января в 19 часов 20 минут на улице Центральной около дома №60 села Малиновка Тамбовского района. Как сообщили в региональном УГИБДД, 23-летний водитель автомобиля «Lada-210740» не учел дорожные и метеорологические условия и его машину вынесло на встречную полосу, где в это время, по левому краю проезжей части, двигался пешеход.
- В результате аварии 52-летний мужчина получил травмы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Его на месте осмотрели медики бригады скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU