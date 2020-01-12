2020-01-12T11:26:40+03:00
Звезды

Более 70,5 тысяч тамбовчан побывали в театре на новогодних праздниках

Актеры за это время выступили около 360 раз
Анна ГРЕБЕНКИНА
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С 22 декабря по 8 января четыре театра области: Мичуринский и Тамбовский драматические, кукольный и молодёжный театр на разных площадках региона показали более 360 представлений, которые посмотрели 70,5 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном управлении культуры и архивного дела.

Мичуринский драмтеатр за две недели провел 105 мероприятий, на которых побывало 13,9 тысяч зрителей. Юных ребят порадовали премьерным спектаклем «Щелкунчик» и новогодним представлением у елки «Снежка, Аленка, леди Баг и Супер Кот спасают Новый год». 4 января театр провел благотворительный спектакль для ребят из малообеспеченных семей. В январские дни прошли спектакли и для взрослых поклонников («Тетки», «Детектор лжи», «Безымянная звезда» и другие.).

В Тамбовском драматическом театре 22 декабря юные зрители посмотрели музыкальную сказку «Операция «Новый год!». 25 декабря прошли мероприятия Губернаторской новогодней елки. Со 2 января театра играл премьерный спектакль «Дерзкий побег Снегурочки».

Яркую и насыщенную новогоднюю программу подготовил Тамбовский театр кукол. Ребята увидели спектакль «Снежный лев», на камерной сцене актеры - кукловоды впервые показали «Торопышка - Новый год». Для взрослых артисты представили как премьерные спектакли («Дед Мороз и все, все, все!»), так и уже полюбившиеся зрителям постановки («Дон Жуан», «За двумя зайцами», «Женитьба», «Мертвые души»).

Тамбовский молодежный театр показал для маленьких горожан премьерный спектакль «Госпожа метелица», а взрослым поклонникам представили «Зимние песни о любви», «Ночь перед Рождеством», «104 страницы про любовь» и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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