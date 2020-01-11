На Тамбовщине появятся центры правовой грамотности

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:56:56+03:00

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Центр правовых технологий «Гражданский союз» получил региональный грант – более 200 тысяч рублей. На эти деньги некоммерческая организация создаст центры правовой грамотности. Они появятся в префектурах города Тамбова, в центрах правовой информации в Мичуринске и на базе Тамбовского дома-интерната для ветеранов войны и труда.

В центрах правовой грамотности пройдёт цикл тренингов по развитию навыков юридической самозащиты и использованию современных инструментов сетевой коммуникации. Также участникам встреч расскажут об особенностях правового регулирования в сфере ЖКХ, социальном законодательстве, наследственном праве, правовом регулировании местного самоуправления.

- Помимо образовательных тренингов в центрах планируется проведение регулярных приемов, на которых гражданам будет оказываться бесплатная юридическая помощь, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Этим займутся юристы некоммерческой организации и студенты-волонтёры, которые получают образование в юридической сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU