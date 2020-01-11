На севре Тамбова отключат свет
На электросетях будут проводить работы
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В понедельник, 13 января, жители северной части областного центра останутся без электричества. Как сообщает администрация города Тамбова, в связи с проведением работ на электрических сетях 13 января с 9 до 14 часов в микрорайоне Ласки будет прекращена подача электроэнергии на улицах: - Песчаная; - Ласковская; - Чкалова; - Карьерная; - Кленовая; - проезд Тихий; - проезд Фруктовый. С 8.30 до 16.30 будет отключено электроснабжение по улицам Чкалова и Карьерная.
ИСТОЧНИК KP.RU