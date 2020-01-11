В Котовске после ремонта открыли детскую поликлинику

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:11:22+03:00

Первых пациентов в обновленном здании приняли 9 января

В медучреждении появилось новое оборудование, мебель и видеонаблюдение

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В Котовске завершили капитальный ремонт здания детской поликлиники. В лечебном учреждении закуплено новое медицинское оборудование, специальная мебель, обустроена игровая комната. Для обеспечения безопасности пациентов установлена система видеонаблюдения.

- В поликлинике подключена информационная система, - сообщает управление здравоохранения Тамбовской области. - В соответствии с современными стандартами оборудованы кабинеты педиатра, невролога, ортопеда-травматолога.

Новая детская поликлиника приняла первых маленьких пациентов сразу после завершения новогодних каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU