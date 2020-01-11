2020-01-11T13:05:04+03:00
Общество

Тамбовские колледжи получат оборудование на 35 миллионов рублей

Это позволит оснастить девять мастерских
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В 2019 году Аграрно-промышленный колледж Кирсанова стал победителем конкурсного отбора Министерства просвещения РФ. В рамках национального проекта «Образование» (федеральный проект «Молодые профессионалы») он получил федеральный грант на оснащение современным оборудованием учебных мастерских по направлению «Сельское хозяйство». И на следующей неделе в них начнутся полноценные учебные занятия.

В управлении образования и науки области пояснили, что мастерские были созданы по приоритетным группам компетенций: «Агрономия», «Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство», «Геномная инженерия».

В целом, на их оснащение направлено 46,3 миллиона рублей. Из них около 30 миллионов рублей - средства федерального бюджета. 10 миллионов рублей на условиях софинансирования добавили из бюджета Тамбовской области. 6,4 миллиона рублей - собственные средства колледжа.

Планируется, что в рамках федерального (регионального) проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» в Тамбовской области будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки.

- Предполагается оснащение 50 мастерских профессиональных колледжей и техникумов региона современным оборудованием, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В частности, в 2020 году на создание новых мастерских по нацпроекту «Образование» два колледжа Тамбова получат более 35 миллионов рублей. В строительном колледже будут созданы пять мастерских по направлению «Строительство». В педагогическом - четыре мастерские по различным направлениям социальной сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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