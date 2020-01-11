В Тамбовской области на кадастровый учет поставлены 86,3% памятников истории

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:58:55+03:00

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Кадастровая палата области совместно с региональным управлением по государственной охране объектов культурного наследия ведет работу по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений об объектах культурного наследия, границах их территорий и зонах с особыми условиями использования.

Наличие в реестре недвижимости полных и достоверных сведений об объектах культурного наследия позволяет исключить нарушения законодательства при планировании развития территорий, а также снижает риски при осуществлении инвестиционной и предпринимательской деятельности.

На 1 декабря 2019 года доля территорий объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, сведения о которых внесены в ЕГРН Тамбовской области, составила 86,3%.

Кроме того, в 2019 году в ЕГРН внесены сведения более чем о 230 объектах культурного наследия нашего региона, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года: в 2018 году внесены сведения порядка 50 таких объектов.

Сведения о границах территорий и зон охраны объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах таких территорий и зон, вносятся в ЕГРН в соответствии с федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». Одновременно с этим формируются сведения об ограничениях на земельные участки или их части, попадающие в границы таких территорий или зон.

- Расположенные в границах территории или зоны охраны объекта культурного наследия земельные участки не изымаются у их собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов, - поясняет начальник отдела инфраструктуры пространственных данных региональной Кадастровой палаты Марина Бубненкова. - Но в их границах может быть введен особый режим использования, ограничивающий или запрещающий отдельные виды деятельности.

Если участок полностью попадает в границы территории или зоны охраны объекта культурного наследия, ограничение распространяется на всю его территорию.

Любой правообладатель может столкнуться с ситуацией, когда его участок полностью или частично располагается на территории объекта культурного наследия, следовательно, на его земельном участке будет установлен особый режим использования.

Узнать о том, попал ли тот или иной земельный участок в границы территории объекта культурного наследия можно с помощью общедоступного сервиса «Публичная кадастровая карта Росреестра». Помимо этого, можно заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости в МФЦ, на сайте Росреестра или с помощью сервиса Федеральной кадастровой палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU