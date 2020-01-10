2020-01-10T17:03:59+03:00
Спорт

ФК «Тамбов» проведет свой первый контрольный матч в новом году против белгородского «Салюта»

Игра пройдет 18 января
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Матч состоится 18 января в 16:00Матч состоится 18 января в 16:00
Изменить размер текста:

ФК «Тамбов» приглашает болельщиков на первый контрольный матч в новом календарном году. Соперником тамбовчан станет команда «Салют» из Белгорода.

Матч состоится 18 января в 16:00 в крытом футбольном манеже спортивно-тренировочного центра «Тамбов». Вход будет осуществляться будет по бесплатным пригласительным билетам. Получить их можно в кассах СТЦ «Тамбов» непосредственно перед началом игры.

- Ранее наша команда уже трижды проводила товарищеские матчи в крытом манеже во время зимних сборов. В 2017-м и 2018-м году «Тамбов» обыграл липецкий «Металлург» (1:0 и 4:0 соответственно), а в прошлом январе был повержен воронежский «Факел» - 3:0, - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбов приедут лучшие кукольные театры страны и мира
В Тамбовской области наполовину снизилось число больных ОРВИ
ФК «Тамбов» проведет свой первый контрольный матч в новом году против белгородского «Салюта»
Тамбовчанин грозился заколоть жену вилами
В Тамбове зальют пять ледовых катков
Школьники из Тамбовской области смогут получить гранты в размере 125 тысяч рублей
В выручках тамбовских магазинов нашли поддельные пятитысячные купюры
Тамбовчане заплатят 51 млн рублей за ремонт коммунальных сетей
Мичуринец до смерти избил собутыльника накануне Нового года
Тамбов примет крупный турнир по боксу
В Тамбове квартирантка украла золото у хозяйки дома
Тамбовский онкодиспансер обзавелся оборудованием за 244,6 млн рублей
В Моршанске росгвардейцы поймали магазинного вора
Тамбовщина примет участие в международном фестивале памяти Валерия Халилова
На Тамбовщине легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: пострадали двое молодых людей
Житель Тамбовщины лишился из-за мошенника более 50 тысяч рублей