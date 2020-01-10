ФК «Тамбов» проведет свой первый контрольный матч в новом году против белгородского «Салюта»

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:03:59+03:00

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ФК «Тамбов» приглашает болельщиков на первый контрольный матч в новом календарном году. Соперником тамбовчан станет команда «Салют» из Белгорода.

Матч состоится 18 января в 16:00 в крытом футбольном манеже спортивно-тренировочного центра «Тамбов». Вход будет осуществляться будет по бесплатным пригласительным билетам. Получить их можно в кассах СТЦ «Тамбов» непосредственно перед началом игры.

- Ранее наша команда уже трижды проводила товарищеские матчи в крытом манеже во время зимних сборов. В 2017-м и 2018-м году «Тамбов» обыграл липецкий «Металлург» (1:0 и 4:0 соответственно), а в прошлом январе был повержен воронежский «Факел» - 3:0, - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов».

ИСТОЧНИК KP.RU