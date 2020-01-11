Животных и птиц в тамбовских заказниках стало больше на 10%

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:51:34+03:00

Изменить размер текста: A A

По информации дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения, в 2019 году на 10% увеличилась численность животных и птиц, обитающих в заказниках области.

Весь год эксперты предпринимали меры по сохранению и восстановлению численности редких животных. На территории четырех биологических заказников специалисты оборудовали 36 подкормочных площадок и 92 солонца.

- В Тамбовской области расположен государственный природный заповедник «Воронинский», 4 региональных заказника, 103 памятника природы и одна зеленая зона. На этих территориях специалисты ежегодно проводят мероприятия, направленные на сохранение биологического разнообразия, выявление и предупреждение нарушений природоохранного законодательства, экологическое воспитание и просвещение жителей области, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В прошлом году работники заказников изъяли 14 орудий незаконного природопользования, среди которых - сети, рыболовные ловушки, капканы. Было составлено пять протоколов об административных правонарушениях. Все виновные понесли наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU