2020-01-10T17:31:21+03:00
Здоровье

В Тамбовской области наполовину снизилось число больных ОРВИ

Региональное управление Роспотребнадзора обнародовало статистику за неделю
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года больных ОРВИ в Тамбовской области стало меньше на 52%. Всего зафиксировано 2 163 случая острой респираторной вирусной инфекции. Показатель заболеваемости составил 20,8 на 10 тысяч населения, что на 53,7% ниже порогового уровня. Дети составили 79,1% от общего количества заболевших.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове (45,4 на 10 тыс. населения), г. Уварово (38,3 на 10 тыс. населения), Уваровском районе (27,4 на 10 тыс. населения), г. Рассказово (24,2 на 10 тыс. населения). На долю жителей г.Тамбова пришлось 61,7% всех обращений, - сообщают специалисты Роспотребнадзора.

Что касается гриппа, то с начала эпидемиологического сезона в области зарегистрировано 14 случаев заболевания. Отмечается, что все заболевшие не делали прививки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбов приедут лучшие кукольные театры страны и мира
В Тамбовской области наполовину снизилось число больных ОРВИ
ФК «Тамбов» проведет свой первый контрольный матч в новом году против белгородского «Салюта»
Тамбовчанин грозился заколоть жену вилами
В Тамбове зальют пять ледовых катков
Школьники из Тамбовской области смогут получить гранты в размере 125 тысяч рублей
В выручках тамбовских магазинов нашли поддельные пятитысячные купюры
Тамбовчане заплатят 51 млн рублей за ремонт коммунальных сетей
Мичуринец до смерти избил собутыльника накануне Нового года
Тамбов примет крупный турнир по боксу
В Тамбове квартирантка украла золото у хозяйки дома
Тамбовский онкодиспансер обзавелся оборудованием за 244,6 млн рублей
В Моршанске росгвардейцы поймали магазинного вора
Тамбовщина примет участие в международном фестивале памяти Валерия Халилова
На Тамбовщине легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: пострадали двое молодых людей
Житель Тамбовщины лишился из-за мошенника более 50 тысяч рублей