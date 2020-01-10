В Тамбовской области наполовину снизилось число больных ОРВИ

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:31:21+03:00

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За неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года больных ОРВИ в Тамбовской области стало меньше на 52%. Всего зафиксировано 2 163 случая острой респираторной вирусной инфекции. Показатель заболеваемости составил 20,8 на 10 тысяч населения, что на 53,7% ниже порогового уровня. Дети составили 79,1% от общего количества заболевших.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове (45,4 на 10 тыс. населения), г. Уварово (38,3 на 10 тыс. населения), Уваровском районе (27,4 на 10 тыс. населения), г. Рассказово (24,2 на 10 тыс. населения). На долю жителей г.Тамбова пришлось 61,7% всех обращений, - сообщают специалисты Роспотребнадзора.

Что касается гриппа, то с начала эпидемиологического сезона в области зарегистрировано 14 случаев заболевания. Отмечается, что все заболевшие не делали прививки.

ИСТОЧНИК KP.RU