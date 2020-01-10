Тамбовчане заплатят 51 млн рублей за ремонт коммунальных сетей

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:32:32+03:00

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С 1 июля этого года на Тамбовщине произойдет рост цен на коммуналку. В целом по области платежи вырастут не более, чем на 4%. Так, тариф на тепло увеличится на 3%, а в городах Мичуринске, Рассказово и Уварово вообще останутся на прежнем уровне. Газ подорожает на 3%, электроэнергия – на 4,8%, услуги регионального оператора по обращению с ТКО вырастут в цене на 4 %, при этом с 1 января цена на вывоз мусора снизилась на 5%, водоснабжение и водоотведение подорожает на 7,5%. По муниципалитетам рост платежей граждан за коммунальные услуги будет различаться. Например, в 236 населенных пунктах области рост платежей не превысит установленный в среднем для нашего региона индекс в размере 4%.

По 9 муниципалитетам (г. Тамбов, г. Котовск, г. Уварово и 6 сельсоветам Гавриловского района) платежки в следующем году вырастут больше чем на 4 % (от 6,2% до 8,4%). Как объясняют в управлении по регулированию тарифов, превышение предельных индексов произошло из-за включения в тарифы инвестиционной составляющей. Это согласовано с ФАС России.

Предполагается, что в 2020 году в области реализуют 16 инвестиционных программ в сфере коммунальных услуг. По сравнению с прошлым годом сумма инвестиций, учтенная в тарифах, увеличится почти в 2,5 раза и составит 51 млн руб. Напомним, в Тамбове утвердили инвестпрограммы АО «ТКС» на сумму 145 млн руб. в сфере водоснабжения и 423 млн руб. в сфере водоотведения. Программы рассчитаны на несколько лет.

В Рассказово модернизация объектов водоотведения на сумму 274 млн руб. будет осуществляться при участии государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджетного софинансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU