Мичуринец до смерти избил собутыльника накануне Нового года

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:05:11+03:00

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В Мичуринске 32-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, днем, 31 декабря 2019 года, обвиняемый во время застолья поссорился с хозяином квартиры. Мужчина избил собутыльника, а затем вместе с остальными гостями покинул дом. Тело 38-летнего мичуринца нашли только утром 2 января этого года. Причиной его смерти стала травма головы.

- В настоящее время по ходатайству следствия злоумышленнику судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU