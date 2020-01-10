2020-01-10T15:02:53+03:00
Происшествия

В выручках тамбовских магазинов нашли поддельные пятитысячные купюры

Кассиры должным образом не проверили деньги на подлинность
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть УМВД России по городу Тамбову 9 января поступило сообщение от инкассаторов об обнаружении двух поддельных пятитысячных купюр. Специалисты нашли фальшивые деньги в выручках магазинов торговой федеральной сети в Тамбовском и Уваровском районах.

- В организации, откуда поступили фальшивки, были направлены сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции и участковые уполномоченные полиции. Полицейские провели беседы с руководящим составом и кассовыми работниками торговых заведений, на которых довели требования об обязательном использовании современных детекторов определения подлинности банкнот, меры ответственности за пропуск фальшивых купюр, а также разъяснили ответственность за сбыт фальшивок. Также сотрудники полиции изъяли для изучения записи с камер видеонаблюдения, на которых могут быть запечатлены сбытчики. Следственными подразделениями возбуждены уголовные дела, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД.

Согласно действующему законодательству, за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Стражи порядка напоминают, что в случае обнаружения фальшивки нельзя пытаться от нее избавиться путем сбыта в магазине или другой торговой точке. Об этом необходимо поставить в известность полицейских и рассказать им подробно о том, как купюра попала вам в руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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