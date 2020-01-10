Школьники из Тамбовской области смогут получить гранты в размере 125 тысяч рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:34:28+03:00

Главное условие — ребята должны показать высокие результаты на конкурсах и олимпиадах по математике или информатике

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Тамбовским школьникам, отличившимся в области математики, информатики и цифровых технологий, будут выдавать гранты Правительства Российской Федерации.

- Кандидаты в возрасте до 18 лет смогут претендовать на единовременную выплату в размере 125 тысяч рублей. Критериями отбора претендентов на гранты станут достижения в учёбе, подтвержденные дипломами победителей или призёров олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов и мероприятий, указанных в правилах, а также результаты научно-исследовательских работ, интеллектуальной деятельности по профильным направлениям, имеющие прикладной характер и практическое применение, - сообщает региональное управление образования.

Всего же в 2020 году планируется выдать гранты 850 школьникам. Единовременные выплаты будут предоставлять в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU