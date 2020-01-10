2020-01-10T13:33:00+03:00
Спорт

Тамбов примет крупный турнир по боксу

Ожидается участие порядка 150 спортсменов
Ксения АЛЕШИНА
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В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» 16 января в 17.00 пройдет крупный турнир по боксу на призы мастера спорта, нашего земляка Валерия Ледовских. Участие в нем примут порядка 140-150 спортсменов из городов и районов Тамбовщины, а также команды из соседних регионов. Медали будут разыгрываться в 15 весовых категориях.

- Спортсмены нашего Центра одни из основных претендентов на медали. У нас занимаются ведущие боксеры. Для них это важный старт: турнир с сильной конкуренцией. Многим спортсменам открыл путь в спорт. На нем выросли именитые боксеры области, - комментирует директор СШОР № 3 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина» Сергей Минаев.

Тамбовскую область на соревнованиях представят более 40 спортсменов из Тамбова, Мичуринска, Уварово, Моршанска, Рассказово, Мучкапского и других районов. Как сообщили в региональном управлении по физической культуре и спорту, бои пройдут четыре дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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