2020-01-10T13:01:48+03:00
Происшествия

В Тамбове квартирантка украла золото у хозяйки дома

Пенсионерка хранила украшения во внутреннем кармане куртки
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовским полицейским поступило сообщение о краже ценностей из квартиры пенсионерки, проживающей на улице Максима Горького областного центра.

Под подозрение полицейских попала 42-летняя женщина, которая снимала комнату в доме потерпевшей. Во время опроса она призналась в краже. Злоумышленница воспользовалась тем, что хозяйка дома отвлеклась, и украла из внутреннего кармана ее куртки золотые изделия. Затем он сдала украшения в ломбард, а деньги потратила на личные нужды.

- Возбуждено уголовное дело по признакам части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Виновной грозит наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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