В Тамбове квартирантка украла золото у хозяйки дома
Тамбовским полицейским поступило сообщение о краже ценностей из квартиры пенсионерки, проживающей на улице Максима Горького областного центра.
Под подозрение полицейских попала 42-летняя женщина, которая снимала комнату в доме потерпевшей. Во время опроса она призналась в краже. Злоумышленница воспользовалась тем, что хозяйка дома отвлеклась, и украла из внутреннего кармана ее куртки золотые изделия. Затем он сдала украшения в ломбард, а деньги потратила на личные нужды.
- Возбуждено уголовное дело по признакам части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Виновной грозит наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU