В Тамбов приедут лучшие кукольные театры страны и мира

10 Янв. 2020 2020-01-10T18:01:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове с 21 по 25 марта пройдет IV Международный фестиваль театров кукол «Преданья старины глубокой…». Он будет посвящен 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. В регионе уже идет подготовка к этом событию: утвержден оргкомитет фестиваля, принимаются заявки, осматриваются материалы первых участников для формирования программы.

- Оргкомитет IV Международного фестиваля театров кукол возглавил заместитель начальника управления культуры и архивного дела области Сергей Саввин. Арт-директором фестиваля стала заместитель директора «Театр «Karlsson Haus» из Санкт – Петербурга Олеся Кренская. В состав оргкомитета также вошел директор Рязанского государственного областного театра кукол Константин Кириллов, - сообщили в пресс—службе администрации Тамбовской области.

Этот фестиваль проводят на Тамбовщине раз в два года. Впервые он состоялся в 2014 году по случаю юбилея тамбовского Театра кукол. Участие в нем принимают лучшие кукольные театры страны, а также театры Казахстана, Сербии, Беларуси и т.д.

Изюминка фестиваля «Преданья старины глубокой…» заключается в том, что все спектакли представленные зрителям и жюри основаны на местном художественном материале – легендах, сказаниях и преданиях, а также краеведческих материалах.

ИСТОЧНИК KP.RU