2020-01-10T18:01:58+03:00
Звезды

В Тамбов приедут лучшие кукольные театры страны и мира

Они примут участие в международном фестивале
Ксения АЛЕШИНА
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Фрагмент со спектакля «Три поросенка» тамбовского Театра куколФрагмент со спектакля «Три поросенка» тамбовского Театра куколФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбове с 21 по 25 марта пройдет IV Международный фестиваль театров кукол «Преданья старины глубокой…». Он будет посвящен 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. В регионе уже идет подготовка к этом событию: утвержден оргкомитет фестиваля, принимаются заявки, осматриваются материалы первых участников для формирования программы.

- Оргкомитет IV Международного фестиваля театров кукол возглавил заместитель начальника управления культуры и архивного дела области Сергей Саввин. Арт-директором фестиваля стала заместитель директора «Театр «Karlsson Haus» из Санкт – Петербурга Олеся Кренская. В состав оргкомитета также вошел директор Рязанского государственного областного театра кукол Константин Кириллов, - сообщили в пресс—службе администрации Тамбовской области.

Этот фестиваль проводят на Тамбовщине раз в два года. Впервые он состоялся в 2014 году по случаю юбилея тамбовского Театра кукол. Участие в нем принимают лучшие кукольные театры страны, а также театры Казахстана, Сербии, Беларуси и т.д.

Изюминка фестиваля «Преданья старины глубокой…» заключается в том, что все спектакли представленные зрителям и жюри основаны на местном художественном материале – легендах, сказаниях и преданиях, а также краеведческих материалах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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