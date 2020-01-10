Тамбовщина примет участие в международном фестивале памяти Валерия Халилова

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:32:23+03:00

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Тамбовская область примет участие в международном фестивале памяти о народном артисте России Валерии Халилове, художественном руководителе ансамбля им. А. В. Александрова. Фестиваль пройдет с 29 января по 2 февраля в 15 городах России. В Тамбове концерт мастеров искусств ко дню рождения военного дирижера состоится 30 января.

Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова организован Благотворительным фондом имени В. М. Халилова, который создали соратники выдающегося дирижера, и приурочен ко дню его рождения – 30 января.

Фестиваль задуман как широкомасштабный культурный проект, идея которого в год празднования 75-летия Победы - показать особую роль духовой музыки в утверждении национальных традиций патриотизма, духовной преемственности и уважительного отношения подрастающего поколения к памятным страницам отечественной истории, отмечают организаторы.

Валерий Халилов руководил Международным фестивалем духовых оркестров. Именно он был одним из инициаторов установки в Тамбове памятника Агапкину и Шатрову и лично присутствовал на его открытии. Генерал-лейтенант Валерий Халилов награжден нагрудным знаком «За заслуги перед Тамбовской областью».

- 30 января, в день рождения Валерия Халилова, концерты лучших коллективов с участием военных ансамблей и хоров пройдут в 15 городах России, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В Тамбове концерт состоится на сцене областного драматического театра. Перед зрителями выступит Губернаторский духовой оркестр, солировать будут известные мастера искусств региона. Музыканты исполнят произведения Валерия Халилова.

Начало концерта в 18.30. Билеты можно приобрести в кассе Тамбовтеатра. Также будет вестись онлайн трансляция в сети интернет на официальной странице фестиваля духовых оркестров в Тамбове ВКонтакте https://vk.com/club183053561

Напомним, Валерий Халилов погиб в авиакатастрофе над Сочи 25 декабря 2016 года. Вместе с ним погибли 91 человек, в том числе 64 артиста, возглавляемого главным военным дирижёром России Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. 11 июня 2018 года в Тамбове открыли памятник Валерию Халилову. Он установлен неподалёку от памятника военным музыкантам Василию Агапкину и Илье Шатрову.

ИСТОЧНИК KP.RU