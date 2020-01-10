В Тамбовской области после наезда «Богдана» на машину дорожной службы погиб 30-летний мужчина
Авария, в которой погиб 30-летний мужчина, произошла 9 января примерно в восемь вечера на улице 8 марта около дома №9 города Рассказово. Как рассказали в региональном УГИБДД, 30-летний водитель автомобиля «Богдан» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем дорожной службы «КАМАЗ-55111», под управлением 38-летнего мужчины, который обрабатывал проезжую часть песко-соляной смесью.
Авто смяло после столкновения с грузовикомФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
- В результате аварии водителя и 30-летнего пассажира автомобиля «Богдан» доставили в больницу Тамбова, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Еще один 30-летний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.
В аварии погиб 30-летний мужчинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU