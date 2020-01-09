Глава Тамбова поручила обезопасить горки на набережной
Глава города Тамбова Наталия Макаревич поручила сделать безопасной для горожан горки на набережной в районе сквера Сочи. Это место пользуется большой популярностью у тамбовчан, которые приходят сюда кататься на санках и ватрушках. По свидетельству очевидцев, для некоторых такой активный отдых заканчивается травмами.
- Народ будьте осторожны катаясь на горках на набережной! Сегодня увезли на скорой с человека! – рассказывают в соцсетях очевидцы событий, по словам которых пострадавшая при катании девушка жаловалась на сильную боль в спине.
- Городским службам дано поручение в короткий срок принять меры, чтобы избежать происшествий на горках, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Как именно будут осуществляться эти планы, пока неясно. Но решать проблему так, как это было сделано в 2014 году (популярные «трассы» на набережной тогда попросту засыпали песком), не собираются.
Фото "Подслушано в Тамбове"
ИСТОЧНИК KP.RU