Глава Тамбова поручила обезопасить горки на набережной

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:42:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава города Тамбова Наталия Макаревич поручила сделать безопасной для горожан горки на набережной в районе сквера Сочи. Это место пользуется большой популярностью у тамбовчан, которые приходят сюда кататься на санках и ватрушках. По свидетельству очевидцев, для некоторых такой активный отдых заканчивается травмами.

- Народ будьте осторожны катаясь на горках на набережной! Сегодня увезли на скорой с человека! – рассказывают в соцсетях очевидцы событий, по словам которых пострадавшая при катании девушка жаловалась на сильную боль в спине.

- Городским службам дано поручение в короткий срок принять меры, чтобы избежать происшествий на горках, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Как именно будут осуществляться эти планы, пока неясно. Но решать проблему так, как это было сделано в 2014 году (популярные «трассы» на набережной тогда попросту засыпали песком), не собираются.

Фото "Подслушано в Тамбове"

ИСТОЧНИК KP.RU