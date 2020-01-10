Тамбовский онкодиспансер обзавелся оборудованием за 244,6 млн рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:31:29+03:00

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Тамбовский онкологический диспансер в 2019 году получил новейшее медицинское оборудование на сумму 244,6 миллиона рублей. Поставка включила 46 единиц медицинского оборудования, в том числе наркозно-дыхательные аппараты, хирургические и прикроватные мониторы, аппараты искусственной вентиляции легких, цифровой маммограф с биопсийной приставкой, компьютерный томограф, видебронхоскопический и видеоколоноскопические комплексы, эндовидеоскопические комплексы, операционные столы, ультразвуковой гармонический скальпель, операционный микроскоп. В настоящее время все оборудование уже запущено в работу.

- Техническое переоснащение позволило внедрить новые методы лечения новообразований, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Более чем в три раза увеличилось количество применяемых схем химеотерапии, включая схемы с применением дорогостоящих таргетных препаратов. Медики получили дополнительные возможности в борьбе с раковыми заболеваниями, а у их пациентов увеличились шансы на успешное выздоровление. В результате в 2019 году в диспансере произошло увеличение количества случаев лечения онкологических больных, в том числе и высокотехнологичными методами лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU