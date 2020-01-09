2020-01-09T17:44:20+03:00
Происшествия

В Тамбовской области нашли автомобиль, находящийся в розыске

Водитель машины оказался судим за мошенничество
Ксения АЛЕШИНА
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В городе Кирсанов экипаж вневедомственной охраны Росгвардии при патрулировании улиц заметили автомобиль «Лада Ларгус», схожий с машиной, находящейся в розыске с 28 декабря прошлого года.

Росгвардейцы приняли решение задержать автомобиль. В салоне находились 57-летний водитель и 49-летний пассажир. Мужчины были переданы полицейским для дальнейшего разбирательства.

- Позднее было установлено, что задержанный водитель ранее был судим за совершение мошеннических действий, - сообщили в региональном управлении вневедомственной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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