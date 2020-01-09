Тамбовчанин заступился за дочь и вместе с друзьями расправился с ее экс-супругом

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:03:36+03:00

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В Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении троих тамбовчан, которые подозреваются в убийстве, совершенном группой лиц.

По версии следствия, преступление произошло 4 февраля прошлого года. 61-летний мужчина узнал от дочери, что ее бывший гражданский супруг в очередной раз приходил к ней, вел себя крайне агрессивно и угрожал женщине. Отец выяснил, где живет обидчик и отправился к нему, но не один, а с двумя знакомыми 36 и 56 лет.

В квартире, где находился 45-летний экс-супруг дочери, трое мужчин избили его металлически прутом, а также по очереди наносили ему удары отверткой и ножом. После совершения убийства тело перенесли в заброшенное помещение, а через некоторое время на автомобиле одного из предполагаемых преступников вывезли в лесополосу неподалеку от автодороги, ведущей в село Сурава Тамбовского района. 12 марта 2019 года труп, завернутый в полиэтиленовые пакеты, обнаружил охотник.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU