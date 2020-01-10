В Моршанске росгвардейцы поймали магазинного вора

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:02:00+03:00

Мужчина похитил с прилавка алкоголь и сбежал

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В Моршанске дежурному экипажу вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из супермаркета, расположенного на Октябрьской площади.

Директор магазина рассказал прибывшим на место происшествия росгвардейцам, что в торговом зале был замечен мужчина, который несколько дней назад украл с прилавка алкоголь и скрылся.

- 28-летний местный житель был задержан сотрудниками Росгвардии и передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, - сообщили в региональном управлении вневедомственной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU