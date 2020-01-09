Мичуринскую организацию оштрафовали на миллион рублей за дачу взятки

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:02:05+03:00

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В Мичуринске по результатам рассмотрения постановления прокуратуры ООО «Новое решение» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Организации назначили крупный административный штраф в размере одного миллиона рублей.

- Установлено, что в феврале 2016 года, представитель общества, за регистрацию в органах Ростехнадзора сосуда, работающего под давлением на автозаправочной станции, принадлежащей указанному обществу, передал начальнику отдела котлонадзора государственного строительного надзора и надзора за подъемными сооружениями по Тамбовской области Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) взятку в размере 60 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Взяткополучатель был осужден за получение взятки и другие преступления по службе. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 3 года.

Незаконная передача вознаграждения от имени юрлица является административным правонарушением, предусмотренным ст.19.28 КоАП РФ. В связи с этим мичуринская прокуратуры инициировала привлечение ООО к административной ответственности. Кроме того, прокуроры ходатайствовали перед судом о наложении ареста на имущество фирмы для обеспечения уплаты штрафа, которое было также удовлетворено.

ООО «Новое решение» не согласилось с назначенным наказанием и о обжаловало его в апелляционном порядке. Однако апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения, а решение мирового судьи без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU