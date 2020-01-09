ФК «Тамбов» покинул защитник Максим Осипенко

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:24:11+03:00

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Защитник футбольного клуба «Тамбов» Максим Осипенко переходит в «Ростов». Между клубами официально достигнуты все необходимые договоренности. Игрок подписал контракт с дончанами сроком на 4.5 года.

Напомним, Осипенко перешел в «Тамбов» из «Факела» перед стартом текущего сезона РПЛ и сразу стал игроком основного состава. Всего за нашу команду Максим провел 18 матчей, в которых отметился 1 голом.

- Я хотел бы поблагодарить болельщиков, весь тренерский штаб и игроков за то время, которое я провёл в «Тамбове», за то, что здесь я дебютировал в Российской Премьер-Лиге, - сказал прощаясь с тамбовской командой Максим Осипенко. - Но нужно двигаться вперёд: «Ростов» находится в верхней части таблицы, а мне хотелось бы бороться за более серьёзные места.

Футболист призвал болельщиков ФК «Тамбов» поддерживать команду, ездить на ее игры, и пожелал, чтобы стадион «Спартак» скорее отреконструировали.

ИСТОЧНИК KP.RU