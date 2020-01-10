2020-01-10T09:31:03+03:00
Происшествия

Тамбовскую пенсионерку осудили за торговлю самогоном

Женщину оштрафовали на 6 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Кирсановском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 71- летней местной жительницы. Пенсионерку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Прокуратура установила, что в мае 2019 года обвиняемую привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей за незаконную торговлю алкоголем.

Через пять месяцев пенсионерка вновь взялась за старое. В октябре прошлого года у себя дома она продала 0,5 литров самогона за 130 рублей. За это пожилой женщине придется выплатить очередной штраф.

- Учитывая мнение государственного обвинителя о мере наказания, возраст подсудимой, состояние ее здоровья и материальное положение, суд назначил ей наказание в виде штрафа ниже низшего предела в размере 6 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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