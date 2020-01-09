2020-01-09T15:04:00+03:00
Общество

В Тамбове открывается каток на стадионе «Спартак»

Жители областного центра смогут покататься уже сегодня, 9 января
Ксения АЛЕШИНА
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Стадион "Спартак" примет любителей фигурного катания уже сегодняСтадион "Спартак" примет любителей фигурного катания уже сегодня
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С 9 января в Тамбове начнет свою работу каток на стадионе «Спартак». Массовое катание пройдет с 18.00 до 21.00. Туда можно будет прийти со своими коньками или же взять их напрокат.

Стоимость входного билета - 50 рублей, прокат коньков обойдется в 100 рублей за 3 часа. Расписание массовых катаний в дальнейшем будет зависеть от погоды.

- Массовое катание в Тамбове также проходит в ледовом дворце спорта «Кристалл» и на ледовой арене «В Радужном». С расписанием их работы можно познакомиться в официальных группах катков в социальных сетях, - сообщили в информационном управлении Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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