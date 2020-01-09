Тамбовские школьники продемонстрируют знания по французскому языку

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:35:40+03:00

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На Тамбовщине завтра, 10 января, стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Ученикам предстоит продемонстрировать знания по французскому языку.

- В целом же, в течение полутора месяцев более 1,7 тысячи одаренных старшеклассников, победители муниципальных этапов по разным учебным предметам, будут оспаривать звание лучшего на региональном испытании, - уточнили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников примут учащиеся 9-11 классов. Задания по защищенному каналу придут в Тамбов в день проведения олимпиады. После написания работ их сразу же будет оценивать экспертная комиссия. Уже на следующий день на сайте управления образования и науки области можно будет узнать баллы. Сами результаты станут известны в течение недели.

ИСТОЧНИК KP.RU