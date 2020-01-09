2020-01-09T16:32:00+03:00
Общество

За новогодние праздники с улиц Тамбова вывезли более 3 тысяч кубометров снега

Администрация города отчиталась о снегоуборочных работах
Ксения АЛЕШИНА
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Каждые сутки из областного центра вывозилось порядка 500 кубометров снегаКаждые сутки из областного центра вывозилось порядка 500 кубометров снегаФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове специалисты муниципального учреждения «Спецдорсервис» во время новогодних праздников ежедневно следили за чистотой тротуаров и проезжих частей. На уборку города от снега выходили ЗИЛы, КамАзы, погрузчики, плужно-щеточные тракторы, тракторы с прямым ножом, автогрейдеры, пескоразбрасыватели. Каждые сутки с улиц Тамбова вывозилось около 500 кубометров снега.

- В общей сложности за новогодние праздники из города вывезли более 3 тысяч кубометров снега. Для посыпки городских территорий во избежание гололеда было израсходовано почти 2 тысячи тонн песко-соляной смеси, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

Рабочие вывозили снег с улиц Советская, М. Горького, Интернациональная, К. Маркса, Киквидзе, Ст. Разина, 40 лет Октября, Гастелло, А. Бебеля, Московская, Кронштадтская, Коммунальная, Архиепископа Луки, площадей Ленина, Комсомольская, Красноармейская, Привокзальная.

Кроме того, снег убрали с путепроводов по улицам Астраханская, Октябрьская, мостов по Рассказовскому шоссе, бульвара Энтузиастов и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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