2020-01-09T13:01:35+03:00
Общество

Во дворах Тамбова в праздничные дни с гололедом боролись около 300 работников городских служб

Работа продолжается и после новогодних каникул
Ксения АЛЕШИНА
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Рабочим помогали 11 единиц спецтехнкиРабочим помогали 11 единиц спецтехнкиФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В областном центре за состоянием проезжих частей и пешеходных зон на новогодних каникулах следили специалисты МБУ «Спецдорсервис». А порядок во дворах обеспечивали работники МКУ «Долговой центр».

Всего в Тамбове насчитываются 839 дворов. Во время праздников на этих территориях для ликвидации гололеда привлекались восемь подрядных организаций, почти 300 рабочих и 11 единиц спецтехники.

- В настоящее время повторная обработка реагентом будет производиться на тех территориях, где это необходимо. Вопрос поддержания порядка во дворах Тамбова остается на контроле администрации города, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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