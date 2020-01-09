Во дворах Тамбова в праздничные дни с гололедом боролись около 300 работников городских служб
В областном центре за состоянием проезжих частей и пешеходных зон на новогодних каникулах следили специалисты МБУ «Спецдорсервис». А порядок во дворах обеспечивали работники МКУ «Долговой центр».
Всего в Тамбове насчитываются 839 дворов. Во время праздников на этих территориях для ликвидации гололеда привлекались восемь подрядных организаций, почти 300 рабочих и 11 единиц спецтехники.
- В настоящее время повторная обработка реагентом будет производиться на тех территориях, где это необходимо. Вопрос поддержания порядка во дворах Тамбова остается на контроле администрации города, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU