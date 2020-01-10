Житель Тамбовщины лишился из-за мошенника более 50 тысяч рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:33:47+03:00

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В Никифоровском районе 24-летний местный житель стал жертвой мошенничества. Он рассказал полицейским, что ему на мобильник поступил звонок от неизвестного абонента, который представился сотрудником банка. Голос в телефонной трубке сообщил, что с карты молодого человека происходит списание денежных средств. Чтобы это предотвратить, парень должен установить на себе на телефон определенное сообщение.

Молодой человек сделал все, что велел ему мошенник. В итоге с его банковской карты списалось 55 500 тысяч рублей.

- Будьте бдительны и внимательны при общении с незнакомыми людьми! Ни в коем случае не подключайте удаленный доступ к счету банковской карты. А в случае хищения денег со счета следует сразу обратиться в полицию любым удобным способом – например, по телефону 02 или 102, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU