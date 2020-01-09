Безработный тамбовчанин украл из «Бегемота» дорогостоящий алкоголь

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:14:33+03:00

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В Тамбове в отделение полиции поступило сообщение о краже от сотрудников магазина «Бегемот», расположенного на улице М.Горького. Как оказалось, неизвестный мужчина украл с прилавка дорогостоящий алкоголь.

После просмотра записей с камер видеонаблюдений и проведенных оперативных мероприятий, стражи порядка смогли установить личность вора. Им оказался 26-летний неработающий житель улицы Ленинградской.

- Молодой человек доставили в отдел полиции, где он был опрошен и дал признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU