Мичуринец во время застолья избил приятеля сковородкой
В Мичуринске, 8 января, около пяти часов утра в дежурную часть полиции поступило сообщение от медсестры городской больницы. Женщина сообщила, что в лечебное учреждение поступил 54-летний мужчина с серьезными травмами.
Вскоре полицейские выяснили, что потерпевший отмечал праздники вместе со своим приятелем. После распития алкоголя, мужчины поругались. Один из них взял в руки сковородку и избил товарища. Последний получил сильные ушибы головы и закрытую черепно-мозговую травму.
Сотрудники полиции выехали на улицу Парковую, по месту жительства злоумышленника. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дачи показаний.
- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по причинению вреда средней тяжести вреда здоровью, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU