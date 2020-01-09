Мичуринец во время застолья избил приятеля сковородкой

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:32:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мичуринске, 8 января, около пяти часов утра в дежурную часть полиции поступило сообщение от медсестры городской больницы. Женщина сообщила, что в лечебное учреждение поступил 54-летний мужчина с серьезными травмами.

Вскоре полицейские выяснили, что потерпевший отмечал праздники вместе со своим приятелем. После распития алкоголя, мужчины поругались. Один из них взял в руки сковородку и избил товарища. Последний получил сильные ушибы головы и закрытую черепно-мозговую травму.

Сотрудники полиции выехали на улицу Парковую, по месту жительства злоумышленника. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дачи показаний.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по причинению вреда средней тяжести вреда здоровью, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU