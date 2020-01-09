2020-01-09T10:52:21+03:00
Общество

Тамбовчане смогут добраться до Краснодара на самолете

Прямые рейсы будут выполняться с 1 февраля
Ксения АЛЕШИНА
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С 1 февраля текущего года авиакомпания «РусЛайн» начнет выполнять рейсы из Тамбова в Краснодар по вторникам и субботам. Время в полете составит 1 час 45 минут, а стоимость билета в одну сторону — от 3 тысяч рублей.

Самолет будет вылетать из Тамбова в 8:30 утра и приземляться в Краснодаре в 10:15. Время отправления из Краснодара обратно в Тамбов - 11:15, а прибытие в областной центр - 13:00.

Напомним, что также с 1 февраля компания запускает авиасообщение между Тамбовом и Екатеринбургом.

- В 2020 году мы значительно расширим количество рейсов, выполняемых из аэропорта Тамбова. К популярным рейсам в Санкт-Петербург, которые мы продолжим выполнять в новом году, добавится целых два новых направления – Екатеринбург и Краснодар. Мы сделали расписание максимально удобным для того, чтобы новыми рейсами могли воспользоваться как те, кто часто отправляется в командировки, так и те, кто путешествует по регионам нашей страны, - комментирует коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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