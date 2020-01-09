В третью горбольницу Тамбова закупили новое оборудование на 9 млн рублей
Деньги медучреждению выделили из областного бюджета
Оборудование уже готово к эксплуатацииФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:
Филиал третьей городской больницы на севере Тамбова получил новое медицинское оборудование стоимостью более 9 млн рублей. Средства на его закупку выделялись из областного бюджета.
Новое оборудование предназначено для кабинетов ЛОР-врача и офтальмолога, а также для проведения ультразвуковых исследований.
- Оно уже установлено и готово к эксплуатации. Современное медицинское оборудование позволит повысить качество оказания медицинской помощи жителям северной части города, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU