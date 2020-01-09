В третью горбольницу Тамбова закупили новое оборудование на 9 млн рублей

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:21:17+03:00

Оборудование уже готово к эксплуатации Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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Филиал третьей городской больницы на севере Тамбова получил новое медицинское оборудование стоимостью более 9 млн рублей. Средства на его закупку выделялись из областного бюджета.

Новое оборудование предназначено для кабинетов ЛОР-врача и офтальмолога, а также для проведения ультразвуковых исследований.

- Оно уже установлено и готово к эксплуатации. Современное медицинское оборудование позволит повысить качество оказания медицинской помощи жителям северной части города, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU