2020-01-09T09:41:32+03:00
Общество

В Котовске появились две новые улицы

Названия для них выбрали депутаты местного горсовета
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Депутаты городского Совета утвердили присвоение наименований двум улицам на территории Котовска. Так, свои названия получили автодорога от улицы Пархоменко к заводу КЗНМ и участок дороги от улицы Советской до северной промышленной зоны. Раньше эти элементы планировочной структуры не имели своего названия, а только направление. Теперь это улица Промышленная и проезд Фабричный соответственно.

- Публичные слушания по присвоению наименований не проводились, так как там нет жилых домов, - сообщил начальник отдела ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации города Алексей Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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