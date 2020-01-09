В Котовске появились две новые улицы

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:41:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты городского Совета утвердили присвоение наименований двум улицам на территории Котовска. Так, свои названия получили автодорога от улицы Пархоменко к заводу КЗНМ и участок дороги от улицы Советской до северной промышленной зоны. Раньше эти элементы планировочной структуры не имели своего названия, а только направление. Теперь это улица Промышленная и проезд Фабричный соответственно.

- Публичные слушания по присвоению наименований не проводились, так как там нет жилых домов, - сообщил начальник отдела ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации города Алексей Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU