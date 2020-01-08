2020-01-08T14:45:31+03:00
Спорт

Ряды ФК «Тамбов» пополнил нападающий курского «Авангарда»

Еще с тремя футболистами расторгнули контракты
Ксения АЛЕШИНА
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25-летний футболист выступал за "Авангард" с 2017 по 2019 годы25-летний футболист выступал за "Авангард" с 2017 по 2019 годы
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Первым новобранцем ФК «Тамбов» в текущее зимнее межсезонье стал 25-летний нападающий Артем Федчук, ранее выступавший за курский «Авангард». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с футболистом подписали на два с половиной года.

- Перед сезоном 2017/18 гг. Федчук подписал контракт с курским «Авангардом». Вместе со своей новой команды Артем добрался до финала Кубка России, попутно выбив из турнира ЦСКА, «Тамбов», «Амкар» и «Шинник». К слову, именно в матче 1/8 финала в Тамбове Артему удалось забить свой единственный в этом розыгрыше турнира мяч. В финале «Авангард» уступил «Тосно» (1:2), а Федчук провел на поле 81 минуту. В последствие нападающий получил спортивное звание «Мастер спорта России», - говорится на сайте ФК «Тамбов».

Кроме того, ФК «Тамбов» по обоюдному соглашению сторон недавно покинули три игрока: Мухаммед Усман, Бенито и Хызыр Аппаев.

Фото: ФК "Тамбов"

ИСТОЧНИК KP.RU

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