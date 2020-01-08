2020-01-08T12:08:04+03:00
Здоровье

Тамбовская больница получила новый рентгенаппарат с пониженной лучевой нагрузкой

Обследование станет безопаснее и оперативнее
Ксения АЛЕШИНА
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Оборудование получила четвертая горбольницаОборудование получила четвертая горбольница
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В Тамбовской городской клинической больнице №4 появился новый цифровой рентген-диагностический комплекс. Оборудование было получено в рамках комплексного развития материально-технической базы детских поликлинических отделений медицинских организаций.

С помощью аппарата врачи смогут архивировать данные пациентов и хранить их в единой базе, а значит, они будут находиться в сохранности.

- Исследования проводятся при меньшей лучевой нагрузке, что позволит минимизировать ее влияние на пациентов. Снимки поступают на компьютер врача и пациенты могут оперативно получить заключения, - сообщает региональное управление здравоохранения.

Фото: управление здравоохранения по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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