В Тамбовской области двое мужчин обокрали нежилой дом

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:28:00+03:00

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В поселке Ржакса, 7 января, полицейским поступило сообщение от 60 – летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что неизвестные украли из принадлежащего ему нежилого дома четыре газовых баллона с бытовым газом и бензотриммер.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленники проникли в дома, взломав дверные замки. Вскоре личность воров была установлена. Ими оказались 45-летний и 25-летний местные жители.

- Они были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU