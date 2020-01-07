2020-01-07T17:06:20+03:00
Происшествия

Четыре человека погибли в страшной аварии под Мичуринском

На трассе столкнулись «Mitsubishi Outlander» и «Renault Duster»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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ДТП произошло на 382 км трассы "Москва-Волгоград"ДТП произошло на 382 км трассы "Москва-Волгоград"
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7 января в 15 часов 40 минут в Тамбовской области на трассе, проходящей по территории Мичуринского района, произошло столкновение «Mitsubishi Outlander» и «Renault Duster». Как сообщает ГУ МЧС России по Тамбовской области, в аварии погибли четыре человека. На месте ДТП скончались 40-летний водитель «Renault Duster» и находившаяся в этой иномарке 39-летняя пассажирка. В «Mitsubishi Outlander» погиб 67-летний водитель и женщина. Как сообщили в региональном УГИБДД, ее личность сейчас устанавливается. Обстоятельства страшного ДТП уточняются.

Спасатели будут доставать тела из покореженных авто

Спасатели будут доставать тела из покореженных авто

На месте работают спасатели и полицейские.

Объезд места аварии организовали по обочине

Объезд места аварии организовали по обочине

Авария Мичуринск (1).

Фото/видео ГУ МЧС России по Тамбовской области и УГИБДД России по Тамбовской области

Авария Мичуринск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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