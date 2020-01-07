Четыре человека погибли в страшной аварии под Мичуринском
7 января в 15 часов 40 минут в Тамбовской области на трассе, проходящей по территории Мичуринского района, произошло столкновение «Mitsubishi Outlander» и «Renault Duster». Как сообщает ГУ МЧС России по Тамбовской области, в аварии погибли четыре человека. На месте ДТП скончались 40-летний водитель «Renault Duster» и находившаяся в этой иномарке 39-летняя пассажирка. В «Mitsubishi Outlander» погиб 67-летний водитель и женщина. Как сообщили в региональном УГИБДД, ее личность сейчас устанавливается. Обстоятельства страшного ДТП уточняются.
Спасатели будут доставать тела из покореженных авто
На месте работают спасатели и полицейские.
Объезд места аварии организовали по обочине
Авария Мичуринск (1).
Фото/видео ГУ МЧС России по Тамбовской области и УГИБДД России по Тамбовской области
Авария Мичуринск.
ИСТОЧНИК KP.RU