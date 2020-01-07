Четыре человека погибли в страшной аварии под Мичуринском

7 Янв. 2020 2020-01-07T17:06:20+03:00

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7 января в 15 часов 40 минут в Тамбовской области на трассе, проходящей по территории Мичуринского района, произошло столкновение «Mitsubishi Outlander» и «Renault Duster». Как сообщает ГУ МЧС России по Тамбовской области, в аварии погибли четыре человека. На месте ДТП скончались 40-летний водитель «Renault Duster» и находившаяся в этой иномарке 39-летняя пассажирка. В «Mitsubishi Outlander» погиб 67-летний водитель и женщина. Как сообщили в региональном УГИБДД, ее личность сейчас устанавливается. Обстоятельства страшного ДТП уточняются.

Спасатели будут доставать тела из покореженных авто

На месте работают спасатели и полицейские.

Объезд места аварии организовали по обочине

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.tambov.kp.ru/video/embed/753475" frameborder="0"></iframe> Авария Мичуринск (1).

Фото/видео ГУ МЧС России по Тамбовской области и УГИБДД России по Тамбовской области

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.tambov.kp.ru/video/embed/753474" frameborder="0"></iframe> Авария Мичуринск.

ИСТОЧНИК KP.RU